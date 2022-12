MotoGP, Jarvis sulla Ducati: "Otto moto sono un peso"

ROMA - "Stiamo già guardando a potenziali team satellite, abbiamo l'intenzione di tornare con un altra squadra il prima possibile". Lin Jarvis ha parlato così ai microfoni di "Crash.net" della possibilità di reintrodurre un team satellite della Yamaha dopo aver perso RNF a vantaggio di Aprilia. Il managing director della casa di Iwata ha sottolineato la differenza numerica con Ducati: "L'anno prossimo sicuramente non sarà in vantaggio avere in pista solo due moto. In Ducati raccolgono molti dati: non solo hanno otto moto in pista, ma anche cinque o sei piloti eccezionali. Tutta questa disponibilità di dati sicuramente è un vantaggio".