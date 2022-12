MotoGP, Pedrosa e la rivalità con Valentino Rossi: "Vi spiego la sua mentalità"

ROMA - Aneddoti, storie inedite, spaccati di pista. Questo è il sunto di "Cuatros Tiempos" serie in quattro episodi in onda su Dazn con protagonisti quattro campioni spagnoli come Alex Crivillé, Jorge Martinez "Aspar", Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Proprio quest'ultimo ricorda i tempi dei duelli con Valentino Rossi. "Il Dottore non voleva solo essere il più veloce, ma la sua mentalità prevedeva anche 'se posso rallentarlo lo faccio'".