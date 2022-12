MotoGP, Ducati pensa già al 2023: "Ecco l'obiettivo da raggiungere con Bagnaia e Bastianini"

ROMA - Il 2022 della Ducati sarà uno di quegli anni che rimarrà nella storia: la casa italiana, infatti, è riuscita a trionfare sia in MotoGP che in Superbike centrando così una doppietta storica. Un risultato che non può che esaltare l'Amministratore Delegato del marchio, Claudio Domenicali, che però guarda già al prossimo anno: "Fare meglio è impossibile perché correndo in MotoGp e in Superbike più che vincere tutti e tre i titoli in entrambe non possiamo fare. Però ci possiamo avvicinare o replicare quello che abbiamo fatto nel 2022. E' questo il nostro target. Le 7 vittorie di Bagnaia in MotoGP e le 16 di Bautista dall'altra sono la rappresentazione del talento del pilota e del potenziale della moto, non sono certo sporadiche", le sue parole durante la presentazione dell'evento che vedrà protagonista la casa italiana in piazza a Bologna per festeggiare.