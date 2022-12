MotoGP, Vinales: "Ecco le mie ambizioni per la prossima stagione"

ROMA - Il bilancio Maverick Vinales nel 2022 parla di un undicesimo posto in classifica generale e il raggiungimento di tre podi durante la stagione in MotoGP con Aprilia. Lo spagnolo ha voluto chiudere l'anno davanti al suo Fan Club in una cena organizzata all'Hotel Risech di Roses con oltre 100 tifosi. "Il 2021 era stato un anno molto difficile sportivamente parlando in cui è stato difficile gestire le proprie emozioni. Quest'ultima stagione - sottolinea al giornale locale ViladeRoses.cat - invece è servita per conoscere meglio moto e team e per centrare i primi podi. Un anno di crescita".