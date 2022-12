MotoGP, Quartararo e la rimonta di Bagnaia: "Yamaha si è scusata con me"

ROMA - Francesco Bagnaia è diventato campione del mondo di MotoGP per la prima volta al termine di una rimonta straordinaria ai danni di Fabio Quartararo, che nella seconda metà di stagione ha dilapidato, suo malgrado, il bottino di 91 punti accumulato sul piemontese della Ducati. Una rimonta che parte da lontano, come ha spiegato il pilota francese ai microfoni di Speedweek: "Dopo aver vinto il titolo nel 2021, avrei voluto difenderlo in questa stagione. Ma per come siamo partiti, pensavo che non saremmo riusciti a vincere nemmeno una gara". Tutto è nato dai problemi di affidabilità dei nuovi motori, a cui la casa giapponese ha dovuto rinunciare: "Yamaha si è scusata con me per questo", ha rivelato Quartararo. Che ha poi aggiunto: "Alla fine, la prima parte di stagione è andata meglio del previsto, ma poi sono emersi i veri valori e nella seconda metà di 2022 si sono visti tutti i nostri limiti".