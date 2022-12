MotoGP Ducati, Ciabatti e la rimonta di Bagnaia: "Come scalare l'Everest"

ROMA - "Devi dimostrare che non puoi mai arrenderti quando le probabilità sono contro di te, che hai ancora una possibilità per farcela". Paolo CIabatti ha raccontato così la rimonta di Pecco Bagnaia, culminata con il titolo di campione del mondo 2022 della MotoGP. Intervistato da "Motorsport.com", il direttore sportivo di Ducati ha spiegato come il pilota torinese e tutto il team abbiano attuato l'inversione di tendenza che gli ha permesso di recuperare i 91 punti di svantaggio da Fabio Quartararo: "E' stato difficile, stressante, ma era possibile. E penso che sia una ricompensa speciale per tutti in Ducati perché non ci siamo mai arresi. Sapevamo che era molto difficile".