MotoGP, Marquez e il rapporto con Valentino Rossi: "Come in un divorzio, non ci sarà una riconciliazione"

ROMA - Se si nomina la parola rivalità nella MotoGP è impossibile non pensare a quella tra Marc Marquez e Valentino Rossi . Un duello datato ormai 2015, ma che secondo il pilota spagnolo non vedrà mai un chiarimento e riappacificazione tra i due. " Come in un divorzio - spiega al programma "El Novato" sul canale spagnolo Antena 3 - si può credere a una versione o l'altra a secondo di chi senti. C'èra una tensione tra noi ed è esplosa . Non è questione di buoni o cattivi, è successo e basta".

"Riconciliazione?No"

Per Marquez anche ora che Rossi ha smesso le cose non sono cambiate e non cambieranno. "Riconciliazione? Dico di no. Nel duello con Lorenzo, lui stava cercando di scaldare l'atmosferta perché non aveva la stessa velocità di Jorge. E alla fine ha vinto la velocità. Lo stimo per quello che ha dato al motociclismo, ha portato molti tifosi e per noi è un bene, ma io sto da una parte e lui dall'altra", queste le parole perentorie dell'otto volte campione del mondo.