MotoGP, Dall'Igna svela il segreto Ducati: "Abbiamo rischiato più di tutti"

ROMA - Il 2022 che sta volgendo a termine rimarrà sicuramente un anno da ricordare per Ducati . La scuderia di Borgo Panigale ha infatti raccolto tutti i successi possibili nel mondo a due ruote, tra MotoGP e Superbike. Un successo che non è frutto del caso ma che anzi è partito da lontano, come ha spiegato Luigi Dall'Igna a margine della festa di Bologna: “Ad essere onesti, avevo programmato di vincere prima il titolo – esordisce l’ingegnere vicentino -, ma la MotoGP è una classe difficile e alla fine, con perseveranza, siamo riusciti a realizzare il sogno. Dal punto di vista tecnico e sportivo, negli ultimi anni abbiamo cambiato il ritmo. Nel rapporto con i team clienti, nella formazione dei giovani e di come li portiamo nel team ufficiale… Siamo stati più veloci e innovativi degli altri, certamente rischiando di più, ma penso che quando fai così prima o poi i risultati arriveranno ”.

La sfida per il 2023

Ora, la pausa invernale, che di fatto finisce per non essere altro che la preparazione ai prossimi test, che daranno finalmente il via alla nuova stagione. “Il periodo invernale è molto speciale perché dobbiamo prendere diverse decisioni prima dei test, che avranno una forte incidenza sulla prossima stagione - sottolinea infatti Dall'Igna -. È questo il momento in cui i motori vengono messi alla prova e si prendono decisioni. Non vedo l’ora che inizino le vacanze per ripensare a tutto quello che abbiamo realizzato quest’anno. Io via da Ducati? Quando succederà, vuol dire che mi ritirerò, e a quel punto se non mi vedete qui vuol dire che sarò in montagna a sciare o a camminare”.