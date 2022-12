MotoGP Ducati, Bastianini sfida Bagnaia: "In pista saranno scintille, ma dovremo anche collaborare"

ROMA - Enea Bastianini è pronto a tuffarsi nella nuova avventura con la Ducati ufficiale nel 2023. Il pilota italiano, dopo due anni in MotoGP e soprattutto l'ultima, eccellente, stagione in sella alla moto del Team Gresini, è atteso al grande salto, visto che andrà a rivestire il ruolo di compagno di squadra ma inevitabilmente anche di rivale di Francesco Bagnaia. Un dualismo che il nativo di Rimini riconosce e accetta: “Con Pecco sarà battaglia vera, in pista ci saranno scintille perché tutti vogliamo dare il 100% - sottolinea a margine della festa della scuderia di Borgo Panigale a Bologna -. È importante dare sempre il massimo, ma sarà fondamentale lavorare insieme, per sviluppare la moto nel modo migliore possibile e dare il nostro meglio”. E sui possibili contendenti al titolo del prossimo anno, aggiunge: “Ci sono molti nomi possibili, perché il livello è molto alto. Siamo tutti racchiusi in pochi decimi, quindi conteranno i dettagli. Sicuramente mi aspetto un Marc Marquez molto competitivo e voglioso di tornare a vincere, un Quartararo dal grande talento e Bagnaia che vorrà confermare il titolo. Ma anche Jorge Martin, Aleix Espargaro… I rivali non mancheranno di certo”.