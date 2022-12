MotoGP, Rossi e la supremazia Ducati: "Ha messo tutti in difficoltà"

ROMA - "Yamaha si concentra sempre sul bilanciamento della moto, una moto abbastanza facile e veloce in curva. Ma ora la distanza dalla Ducati è consistente. Devo dire che la Ducati negli ultimi anni ha messo in difficoltà chiunque, tutte le case giapponesi sono in grande difficoltà". Valentino Rossi ha parlato così del divario che separa Ducati dai team concorrenti in MotoGP. La casa di Borgo Panigale si è appena aggiudicata un tris di titoli tra piloti (con Pecco Bagnaia) costruttori e team, dominando la scena anche in Superbike. Il Dottore, come riportato da "Crash.net", ha evidenziato la supremazia delle moto emiliane rispetto a Yamaha e le altre scuderie in pista.