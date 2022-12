MotoGP Ducati, Bagnaia re anche in qualifica: suo il BMW M Award"

ROMA - Un anno perfetto quello appena concluso in MotoGP da Pecco Bagnaia e Ducati. Il pilota torinese, in sella alla moto emiliana, ha conquistato il titolo piloti in rimonta grazie a una seconda parte di stagione perfetta, aggiudicandosi non solo il Mondiale, ma anche il premio per il miglior rendimento in qualifica. BMW M Award, così si chiama il riconoscimento assegnato al classe 1997, che verrà omaggiato con una BMW M3 Competition Touring. "Congratulazioni a Pecco Bagnaia - ha detto il Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta -. È stato emozionante vedere come si è comportato durante le qualifiche"