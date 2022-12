MotoGP, Bagnaia avverte Bastianini: "Ecco cosa fa la differenza in Ducati"

ROMA - "La mia relazione con il mio compagno di squadra ha fatto tanto la differenza, e penso che Miller in questo senso fosse veramente bravo. Lui era molto simile a me, aveva bisogno anche lui di tutto questo". Pecco Bagnaia ha parlato così del percorso che ha portato alla vittoria del titolo di MotoGP 2022, il primo della sua carriera in classe regina. Nel documentario "Perfect Comb1nation" realizzato da Ducati per la conquista del Mondiale Piloti, il torinese ha evidenziato l'apporto dato dal compagno di squadra Jack Miller, passato ora in KTM.