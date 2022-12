MotoGP, il retroscena di Ciabatti: "Miller ha rifiutato un posto in Ducati"

ROMA - Il 2023 per Jack Miller significa passaggio dalla Ducati alla KTM. L'australiano cambierà scuderia dopo cinque anni, gli ultimi due passati sulla moto ufficiale del team in compagnia di Francesco Bagnaia. A inizio 2022 la casa di Borgo Panigale ha optato per un cambio, con la scelta ricaduta su Enea Bastianini. Per Miller era stato però tenuto un posto per tornare in casa Prima Pramac Racing, ma il pilota ha rifiutato come ha confermato il direttore sportivo di Ducati Corse Paolo Ciabatti.