MotoGP, Dovizioso e il sogno crossodromo: "Finalmente", ecco dove

ROMA - Si chiamerà "04 Park - Monte Coralli" la nuova pista di motocross la cui gestione è stata affidata per i prossimi vent'anni ad Andrea Dovizioso . Il pilota romagnolo, che ha lasciato pochi mesi fa la MotoGP , sarà alla guida del progetto di rinnovamento del crossodromo di Faenza, che diventerà anche un centro federale e di formazione per quanto riguarda il mondo della motocross. " Questo è un sogno che ho da anni - ha detto presentando il progetto -. 04 Park - Monte Coralli è un posto esagerato, molto grande e nel quale vogliamo realizzare dei progetti importanti".

Le ambizioni di Dovizioso

"Vorrei diventasse un luogo in cui appassionati, e non solo, di off-road si possono incontrare, interagire e condividere esperienze, divertendosi - ha aggiunto Dovizioso -. Organizzeremo eventi e gare. Ci si potrà venire per girare o semplicemente per passare una giornata diversa, in un ambiente fatto di e con passione. 04 Park - Monte Coralli è un progetto ambizioso, un terreno nel quale off-road, mini cross e pump track convivranno ed evolveranno insieme ad altissimo livello, in un’atmosfera full gas".