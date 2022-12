MotoGP, Domenicali e la svolta Ducati: "Una persona ha cambiato tutto"

ROMA - Ducati è tornata in cima al Mondiale Piloti di MotoGP in questo 2022, grazie al titolo conquistato da Pecco Bagnaia . Erano ben 15 anni che la casa di Borgo Panigale non si issava ai vertici della classe regina, quando era stato Casey Stoner a vincere il campionato. Secondo l'amministratore delegato Claudio Domenicali , però, il trionfo di quest'anno ha un sapore differente: "È diverso dal 2007, quando vincemmo il titolo MotoGP con Stoner - ha detto ai microfoni di "GPOne" -. Al tempo era chiaro prima della gara finale chi avrebbe vinto. Il successo con Pecco è stato più emozionante , è stata una bella gara e questo l'ha resa ancora migliore”.

L'uomo chiave

Domenicali ha poi spiegato qual'è stato il punto di svolta più importante per la scalata Ducati fino alla doppia tripletta tra MotoGP e Superbike del 2022: "La decisione più importante è stata quella di ristrutturare il reparto corse e ingaggiare Gigi Dall'Igna. Quella è stata la chiave per ripartire". Poi, sull'anno appena concluso: "E' stata una stagione indimenticabile. Non avevamo mai raggiunto un risultato come questo. Ci rende estremamente orgogliosi".