MotoGP, Quartararo e l'ammissione su Bagnaia: "Non potevo giocarmela con lui"

ROMA - Quella appena passata non è stata una stagione facile per Fabio Quartararo che è rimasto però fino all'ultima gara in corsa per il bis iridato. Troppo forti però Francesco Bagnaia e la Ducati. "All'inizio della stagione, da campione MotoGP uscente, speravo di fare meglio - spiega al quotidiano "Le Monde" - ma è stato chiaro fin da subito che non avevo armi per competere alla pari con la Ducati in rettilineo. Ho guidato al limite per tutta la stagione e arrivare dietro secondo a Bagnaia può essere un risultato soddisfacente, ma a me non basta".