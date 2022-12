MotoGP, Lorenzo non ha dubbi sul futuro: "Ducati superiore per molti anni"

ROMA - "Vedo il futuro piuttosto rosso nei prossimi anni, soprattutto con Dall'Igna. Se rimarrà in Ducati, credo che avranno la moto migliore per molti dei prossimi anni ". Jorge Lorenzo non ha dubbi: Ducati è destinata a dominare la scena in MotoGP anche negli anni a venire. Il maiorchino, intervenuto nel documentario "Cuatro Tiempos" su DAZN Spagna , ha evidenziato la superiorità delle moto di Borgo Panigale rispetto alle case concorrenti. Quest'anno, Ducati ha portato a casa i titoli piloti, costruttori e team.

Su Marquez

Lorenzo ha poi parlato della situazione di Marc Marquez, reduce da stagioni complicate: "Marc vuole continuare a vincere campionati del mondo e ora con la Honda non può. Poi arriverà un momento in cui dovrà scegliere tra vincere il Campionato del Mondo o fare soldi, anche se non credo che la Honda continuerà a offrirgli lo stesso contratto. È chiaro che se Marc sta bene fisicamente e trova un certo livello di fiducia o una buona chimica con la moto, può facilmente smontare i piani della Ducati, perché Marc è un ragazzo molto imprevedibile, può fare cose in momenti che non ti aspetti. E' un pezzo che non puoi mettere fisso in un posto perché sarà sempre in movimento".