MotoGP, Martin e la rissa sfiorata con un pilota italiano

ROMA - Jorge Martin ha chiuso al nono posto la sua seconda stagione in MotoGP , eguagliando il risultato del 2021. Un anno che non è andato nel migliore dei modi quello del pilota spagnolo, che oltre ai diversi problemi fisici ha dovuto fare i conti con la scelta da parte di Ducati di promuovere Enea Bastianini nel team ufficiale, lasciandolo con Pramac per un'altra stagione. Nonostante i "soli" 24 anni, però, l'iberico ha mostrato già grande maturità nell'analizzare anche i lati negativi del suo sport: " Sei solo un numero, se non vinci non vali niente - ha detto in un'intervista a "Nude Sport" -. Il problema di questo sport è che non ti godi il momento, vuoi talmente tante cose che a volte perdi la prospettiva dimenticando da dove sei partito".

Rivalità violente

"Amici? No, non ci sono amici in MotoGP. Non superi un tuo amico con la stessa facilità di uno con cui non parliSe ho avuto rivalità violente? Beh, è un terreno scivoloso - ha aggiunto Martin -. Diciamo che capita di litigare e magari per passare un altro pilota finisci per toccarlo. C’era questo pilota italiano con cui mi giocavo il mondiale quando ero più giovane e in un paio di occasioni abbiamo rischiato di fare a botte, ma ora in MotoGP è tutto più tranquillo".