MotoGP, Aprilia e il sogno italiano di Rivola: "Ecco il pilota che avevo chiamato"

ROMA - Massimo Rivola ha parlato così degli obiettivi di Aprilia, che in MotoGP sta vivendo il suo miglior momento, dopo aver portato Aleix Espargaro conquistare il quarto posto nell'ultimo Mondiale. L'amministratore delegato della casa di Noale ha anche evidenziato la possibilità di ingaggiare nuovi piloti tramite il team RNF, affiliatosi ad Aprilia a partire dal 2023. " Mi sarebbe piaciuto avere un pilota italiano. Non è un segreto che ho parlato con Enea Bastianini due anni fa - le sue parole riportate da "Speedweek" - . Ma sognava quello che ha ora e sono felice per lui".

Gli obiettivbi di Aprilia

"Penso che ci siano bravi italiani e forse possono unirsi a noi attraverso il team RNF - ha aggiunto Rivola -. Penso che ci siano già degli ottimi italiani in MotoGP. Per entrare in questa classe, i ragazzi della Moto2 non sono ancora pronti, perché abbiamo visto molti alti e bassi con loro. Dobbiamo aspettare e vedere come andranno le cose nel 2023.Ma ad essere sincero non mi interessa molto cosa accadrà nel 2023 perché il nostro progetto dovrebbe durare due anni".