F1 e MotoGp, Ezpeleta e il futuro: "La sua popolarità può aiutare anche noi"

ROMA - Seguire la popolarità della F1 e crescere anche come sistema. Questo è l'obiettivo di Carmelo Ezpeleta, capo della MotoGP, che ha parlato dell'importanza dell'ascesa del mondo a quattro ruote. "Si va a ondate. C'è stato un momento che la F1 è stata in difficoltà e noi eravamo il 'meglio del meglio'. A livello di spettacolo, la F1 è il numero uno degli sport motoristici - ha dichiarato in un'intervista a Motorsport.es - e il nostro obbligo è quello di guadagnare popolarità, ma senza che la F1 sia il riferimento, ma sicuramente questa popolarità ci aiuta molto. È vero che ultimamente sono cresciuti molto, e non credo che ciò sia dovuto esclusivamente a Drive to Survive, anche se ha chiaramente contribuito".