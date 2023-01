MotoGP, il team di Valentino Rossi senza la nuova Ducati: il motivo

ROMA - Il team VR46 non utilizzerà le Ducati GP23 nel Mondiale 2023 di MotoGP. Luca Marini e Marco Bezzecchi, in sella alle moto della scuderia sponsorizzata Mooney anche per il suo secondo anno di vita, correranno con due moto del 2022. La decisione è stata spiegata da Alessio Salucci, direttore sportivo della squadra fondata da Valentino Rossi: "Vogliamo continuità - ha detto ai microfoni di "Speedweek". Non vogliamo ricominciare da dove eravamo all’inizio della stagione 2022. Avevamo la moto ufficiale, ma non ci capivamo molto. È difficile trovare la strada e quando ci riesci gli altri nel frattempo sono andati via".