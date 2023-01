Valentino Rossi secondo Forcada: "In MotoGP stratega totale, distruggeva tutti"

ROMA - La carriera di Ramon Forcada in MotoGP è terminata pochi mesi fa. Lo storico capotecnico ha lasciato insieme ad Andrea Dovizioso, ritiratosi dalla classe regina dopo Misano 2022. Nel lungo trascorso all'interno del paddock, sono tanti i big incontrati da Forcada, che in un'intervista al canale youtube di Manuel Pecino ha raccontato anche di Valentino Rossi: "Valentino era un esperto di guerra psicologica, finché non ha trovato piloti più furbi di lui. Valentino è stato lo stratega numero uno e abbiamo visto quanti ne ha distrutti mentalmente durante la sua carriera".