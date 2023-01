MotoGP, l'ammissione di Marquez: "Il mio braccio non tornerà mai come prima"

ROMA - Le ultime tre stagioni di Marc Marquez sono stato tutt'altro che fortunate. Lo spagnolo sei volte campione in classe regina ha subito un grave infortunio al braccio nel 2020 durante il GP di Spagna , saltando poi l'intera stagione a causa di tre operazioni. Nonostante le tre vittorie del 2021, il fuoriclasse Honda ha dovuto subire il quarto intervento nel 2022 che gli ha permesso di terminare il mondiale ottenendo il podio numero 100 in MotoGP . "Devo accettare queste limitazioni - ha spiegato ad Autosport - anche se molte volte è difficile rendersi conto o ammettere di avere questo infortunio".

Le condizioni del braccio

Marquez spera di aver finito i conti con la sfortuna in vista del 2023. "È vero che ho subito il quarto intervento e che un braccio che è stato aperto quattro volte non sarà mai un braccio normale, ma poi devi accettare queste limitazioni, cercare di compensarle con il tuo corpo, pensando piuttosto a come migliorare e gestire la situazione. Ho preso comunque la decisione giusta, perché un'opzione era quella di finire la stagione e vedere. Per il futuro, spero di avere abbastanza potenza e forza per lottare alla vittoria del campionato".