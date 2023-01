MotoGP, Alex Marquez approda in Ducati: "Qua non ci sono i problemi della Honda"

ROMA - Per Alex Marquez è tempo di mettersi alle spalle l'anno più difficile da quando è in MotoGP , per abbracciare la nuova avventura con il team Gresini . Il pilota spagnolo, fratello di Marc, ha chiuso al diciassettesimo posto il Mondiale 2022, ottenendo il peggior risultato dal suo esordio del 2020, quando con il team ufficiale Honda si era classificato quattordicesimo. Le cose sono andate peggiorando con il passaggio in LCR, anche se molto ha fatto la situazione della casa giapponese, a secco di vittorie nell'ultimo anno.

Via dai problemi

Ora per Marquez è il momento di un nuovo capitolo della carriera in Gresini, dove salirà su una moto Ducati. Durante un evento dello sponsor "Rodi Motor", lo spagnolo si è detto entusiasta dell'avventura che avrà inizio in questo 2023: "Non vedo l’ora di ritrovare l’emozione di tornare in gara e sapere che si può fare bene e non dover pensare a quali problemi si avranno. La Honda non è più un mio problema. Gli obiettivi? Dal quinto all’ottavo posto. E se sarà ancora meglio, perfetto".