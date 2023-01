MotoGP, Marquez non si ferma: allenamenti in motocross verso la nuova stagione

ROMA - Marc Marquez non si ferma: a pochi mesi dallo start ufficiale del Mondiale 2023 di MotoGP , il pilota spagnolo continua a prepararsi per arrivare al meglio alla nuova stagione dopo anni difficili, in cui ha dovuto sottoporsi a numerosi interventi chirurgici ed è stato colpito da numerosi problemi fisici, a cui si sono aggiunte le difficoltà della 'sua' Honda. Mentre si aspettano i primi test del Motomondiale, Marquez ha pubblicato una foto che lo ritrae durante una allenamento in motocross.

Verso la nuova stagione

In una recente intervista, Marquez ha parlato delle sue condizioni in vista del 2023: "È vero che ho subito il quarto intervento e che un braccio che è stato aperto quattro volte non sarà mai un braccio normale, ma poi devi accettare queste limitazioni, cercare di compensarle con il tuo corpo, pensando piuttosto a come migliorare e gestire la situazione - le sue parole ai microfoni di "Autosport" -. Ho preso comunque la decisione giusta, perché un'opzione era quella di finire la stagione e vedere. Per il futuro, spero di avere abbastanza potenza e forza per lottare alla vittoria del campionato".