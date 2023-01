MotoGP, Marquez: "Valentino Rossi? Per batterlo l'ho preso come riferimento"

ROMA - Marc Marquez arriva da anni pieni di difficoltà. A causa dei numerosi problemi fisici e dei quattro interventi chirurgici al braccio, il pilota spagnolo non ha mai trovato continuità in MotoGP a partire dal 2020. Alle sue difficoltà si sono aggiunte quelle della Honda, reduce da un 2022 con risultati deludenti. La fiducia del numero 93 è però ancora riposta nella casa giapponese: " Mi fido ancora della Honda al 100% - ha detto ai microfoni di DAZN -. E' la casa che mi ha dato tutti i sei titoli in MotoGP e non è poco. E' vero che ci siamo trovati in una situazione difficile con il mio infortunio e il team è andato un po' fuori rotta, ma mi fido completamentente di loro".

Rossi punto di riferimento

Marquez ha poi parlato di Jorge Lorenzo, ma anche di colleghi e rivali avuti nel corso della carriera, tra cui c'è Valentino Rossi: "Io e Jorge abbiamo sempre avuto un grande rispetto reciproco, ho imparato molto da lui. Per me è stato un punto di riferimento, come Dani Pedrosa, come Valentino Rossi. Sono stato in grado di competere con loro, di batterli, ma soprattutto ho imparato ciò che è più importante: a volte non basta essere il migliore. Devi essere il più completo, il più veloce, il più intelligente, usare l'esperienza e poi avere anche la squadra e la moto per lottare per un campionato del mondo".