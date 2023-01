MotoGP, Ciabatti e il dualismo Bagnaia-Bastianini: "Doppietta Ducati sarebbe straordinaria"

ROMA - "Siamo fortunati ad avere due piloti che possono entrambi lottare per vincere le gare e lottare per il titolo mondiale, è chiaro che il tuo compagno di squadra sarà sempre il tuo primo avversario, perché ha esattamente le tue stesse risorse. Quindi sarà interessante, ma credo che si spingeranno a vicenda". Paolo Ciabatti ha parlato così in vista della stagione 2023 di MotoGP, quando nel box Ducati ci saranno il campione del mondo Pecco Bagnaia e il connazionale Enea Bastianini, arrivato dal team Gresini dopo il terzo post del 2022. Ai microfoni di "Speedweek", il direttore sportivo della casa emiliana si è detto ottimista riguardo la convivenza dei due italiani.