24 Ore di Dubai, termina il Q2: Valentino Rossi è undicesimo

ROMA - Ha preso il via il primo impegno sportivo di Valentino Rossi nel 2023: la 24 Ore di Dubai. Il Dottore, impegnato con la BMW M4 GT3 numero 46 del team WRT, ha chiuso la seconda fase di qualifica con l'undicesimo tempo, in attesa che nel pomeriggio scendano in pista anche i suoi compagni. Rossi condivide infatti la sua macchina con Tim Whale, Sean Gelael, Max Hesse e Maxime Martin.