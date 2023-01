MotoGP, Bagnaia ospite a "Che tempo che fa": quando e dove vederlo

ROMA - A due mesi dal titolo conquistato a Valencia, Pecco Bagnaia sarà ospite di "Che tempo che fa", la trasmissione su Rai 3 condotta da Fabio Fazio. Il pilota Ducati, campione della MotoGP 2022, sarà tra i protagonisti della puntata di domenica 15 gennaio, quando mancano circa due mesi allo start ufficiale della prima stagione da campione in carica. Il torinese sarà in studio per parlare del trionfo di novembre scorso, del percorso che lo ha portato ad arrivare in cima al Motomondiale, del rapporto con la leggenda Valentino Rossi.