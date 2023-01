MotoGP, svelate le Yamaha 2023 di Quartararo e Morbidelli

ROMA - Yamaha è il primo team della MotoGP a presentare le moto per il Mondiale 2023, il cui inizio è previsto per la fine di marzo. La squadra ufficiale della casa giapponese, che quest'anno porta in pista solo due veicoli dopo la "perdita" di RNF a favore di Aprilia. A rappresentare Yamaha ci saranno, come lo scorso anno, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, entrambi a caccia del riscatto dopo una stagione che, per motivi differenti, non ha portato i risultati sperati. "L’obiettivo è tornare a trionfare, di conseguenza abbiamo lavorato per consegnare a Quartararo e Morbidelli una moto migliorata - ha detto il general manager Takahiro Sumi -. Il primo aspetto sul quale ci siamo concentrati è la velocità massima, con l’obiettivo finale di massimizzare l’armonia tra moto e pilota. Ci stiamo preparando per i primi test, dove mettere insieme i pezzi".