MotoGP, Espargaro lancia la sfida: "Nessuno pensa che possiamo vincere, ma io sì"

ROMA - "Nel 2021, quando siamo saliti sul podio per la prima volta, nessuno credeva in noi. Nel 2022, quando abbiamo vinto la nostra prima gara, idem. Ora nessuno pensa che potremo ripeterci nel 2023. Ma io sì". Aleix Espargaro arriva con grandi ambizioni alla stagione 2023 di MotoGP. Intervistato da "Motorsport Magazin", il pilota spagnolo ha affermato di voler rimanere ai vertici della classifica dopo il quarto posto ottenuto nell'ultimo Mondiale. "Non ho lottato per il titolo per 15 anni, capisco di dover dimostrare ancora il mio valore - ha detto -. Nessuno per esempio dubita di Fabio Quartararo. Nelle ultime tre stagioni è sempre stato in ballo per il Mondiale. Se riuscirò a farlo anche quest'anno, nel 2024 ci saranno meno dubbi su di me".