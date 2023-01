MotoGP, Marquez non molla: "Sfido Bagnaia per il titolo, l'Honda reagirà"

ROMA - Mettersi alle spalle gli infortuni e ripresentarsi carico ai nastri di partenza della nuova stagione: è questa la missione di Marc Marquez, che guarda con fiducia al 2023 per tornare ai vertici della MotoGP. Il pilota spagnolo della Honda, infatti, come ben noto, negli ultimi due anni è riuscito a scendere in pista poche volte, subendo nel frattempo ben quattro interventi al braccio destro. Poi, il nuovo ritorno in pista nella seconda parte dell'ultima stagione, con risultati decisamente buoni ma senza riuscire a evitare l'onta del primo campionato senza vittorie. Ora le ambizioni sono di nuovo alte, mettendo nel mirino addirittura il titolo detenuto da Franceso Bagnaia: "Vorrei lottare per il titolo - ha infatti dichiarato Marquez in un'intervista a Teledeporte -. È una nuova sfida, perché fino al 2020 la mia carriera è stata da sogno, poi con tutti gli infortuni e i problemi, ho visto anche l'altra faccia della medaglia. Non sarà facile, perché l'ultimo infortunio è stato duro, ma devo prepararmi come so, per andare in battaglia".