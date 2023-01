MotoGP, Di Giannantonio e la crisi del 2022: "Mai detto di voler smettere"

ROMA - Il Mondiale 2022 di MotoGP non ha portato grandi soddisfazioni a Fabio Di Giannantonio, come spiegato da lui stesso in un post di sfogo pubblicato su Instagram. Pochi mesi fa, il pilota romano aveva mostrato di non essere delice del campionato appena concluso, soprattutto a causa del ventesimo posto finale in classifica e dei risultati quasi mai arrivati. In occasione della presentazione del team Gresini per la nuova stagione, però, Di Giannantonio ha chiarito la sua situazione dello scorso autunno: "Non ho mai detto di voler smettere di guidare. E’ stata una stagione di alti e bassi, quando si è rookie bisogna fare tanti tentavi ed errori. Anche fallire per capire qual è il problema e poi ripartire da quel punto".