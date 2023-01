MotoGP, Bagnaia e la Ducati sfidano le statistiche: rompere la maledizione del numero 1

ROMA - Pecco Bagnaia ha scelto: nel Mondiale 2023 di MotoGP la sua Ducati scenderà in pista con il numero 1, riservato esclusivamente ai campioni in carica. Una scelta non facile, soprattutto nel Motomondiale, dove la maggior parte dei piloti ha preferito tenere la propria numerazione per scaramanzia. I dati più recenti, infatti, sono a dir poco disastrosi per chi ha scelto di correre con l'1 sulla propria moto, tanto che negli ultimi 25 anni soltanto un campione ha bissato il proprio successo.