MotoGP Ducati, Dall'Igna avverte Bagnaia e Bastianini: "Vogliono vincere, ma dovranno collaborare"

ROMA - Ducati si avvicina al Mondiale 2023 di MotoGP da campione in carica per le categorie piloti, costruttori e team. La scuderia di Borgo Panigale punta a ripetersi anche nel nuovo anno. anche se non mancheranno gli avversari, come confermato dal direttore generale Luigi Dall'Igna ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspetto che chi ci ha dato fastidio l'anno scorso lo faccia di nuovo. Quartararo e la Yamaha saranno protagonisti di questo Mondiale. Marquez è sicuramente un pilota che può dare fastidio in tutte le condizioni . Lo metto tra quelli che possono far male. Poi sicuramente Aprilia, che l'anno scorso ha fatto un bel passo avanti".

Su Bagnaia e Bastianini

Dall'Igna ha poi parlato della convivenza tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, che si sono dati battaglia in più di un'occasione nel 2022: "Mi aspetto che tutti e due vorranno vincere, che in pista saranno molto aggressivi, come abbiamo visto nella stagione passata. Ma mi aspetto collaborazione nel box, per cercare di avere avere a disposizione il miglior materiale possibile e le migliori soluzioni, perché abbiamo in testa di riconfermarci e vincere un altro campionato. In quest'ottica credo che sia opportuno che siano intelligenti a tal punto di aiutarsi all'interno del box per trovare le migliori soluzioni".