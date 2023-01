MotoGP Aprilia, Albesiano sprona Aleix Espargaro: "Non ha ancora raggiunto il suo massimo"

ROMA - Aleix Espargaro è stato uno dei protagonisti principali della scorsa stagione di MotoGP, e punta alla conferma nel 2023. Il pilota spagnolo, infatti, ha raccolto una serie di risultati decisamente notevoli, a partire dal portare l'Aprilia sul gradino più alto del podio della classe regina per la prima volta nella sua storia. In totale, il bottino stagionale dell'iberico è stato di sei podi, che gli è valsa la possibilità di guidare per un po' la classifica piloti davanti a Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, salvo poi perdere posizioni dopo un finale in calo, chiudendo comunque quarto nella classifica iridata. Numeri che la scuderia italiana mira a bissare: secondo Romano Albesiano, infatti, Aleix Espargaro non ha ancora messo in mostra tutto il suo potenziale. "Se ha raggiunto il suo massimo livello? Non credo – ha spiegato il direttore tecnico dell'Aprilia ai microfoni di Speedweek –. Non è facile, ma ha così tanta forza dentro che può continuare a migliorare".