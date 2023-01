Ducati, ricetta Bagnaia: "Così rendiamo più spettacolare la MotoGP"

ROMA - "La Sprint Race? È una mossa giusta. Dobbiamo rendere più spettacolare il Motomondiale". Così, Pecco Bagnaia ha dato la sua benedizione alla Sprint Race, che sbarcherà in ogni Gran Premio a partire dal Mondiale 2023 di MotoGP. Intervistato da "GQ Italia", il campione del mondo della Ducati si è detto favorevole all'introduzione delle mini-gare del sabato: "In fondo stiamo parlando di un tentativo di modernizzare il nostro sport. Non possiamo nasconderci: c'è un cambiamento generazionale in corso cui dobbiamo fare fronte con una mutazione del prodotto. Queste transizioni sono momenti che creano sempre un po' di fastidi, di nervosismi, di arrabbiature. Ma ogni cosa è ciclica, e noi abbiamo il dovere di provare a coinvolgere un pubblico più giovane".