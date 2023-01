MotoGP, anche l'ex Guidotti sfida la Ducati: "KTM vuole il titolo"

ROMA - KTM si avvicina al Mondiale 2023 di MotoGP con grandi ambizioni, dopo un anno dov'è arrivato il secondo posto nel campionato team, oltre a quello di Brad Binder, assente dalla zona punti solo nella gara non conclusa in Portogallo. In più, direttamente da Ducati è arrivato Jack Miller, un colpo importante per alzare ancora l'asticella. La pensa così anche Francesco Guidotti, team manager che ha avuto proprio Miller e il campione del mondo Pecco Bagnaia in Pramac: "Sicuramente il secondo posto nel campionato team è un punto di partenza per il futuro - le sue parole in occasione della presentazione della nuova stagione -. È importante, perché significa che la squadra lavora bene insieme e l’atmosfera è ottima. Quest’anno ci saranno 21 gare e sarà importante essere competitivi e ogni volta nella top5, ed in più ci saranno anche le gare Sprint".