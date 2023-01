MotoGP, Pedrosa torna in gara nel 2023: ecco dove sarà in pista

ROMA - Dani Pedrosa tornerà in pista nel Mondiale 2023 di MotoGP, anche se solo per una gara. Il pilota spagnolo, ritiratosi dalle corse a fine 2018, ha gareggiato da quell'anno solo nel Gran Premio di Stiria 2021, in sella alla KTM di cui è collaudatore. Proprio con KTM avrà la possibilità, grazie a una wild card, di scendere ancora una volta in pista nel Gran Premio di Spagna, in programma sul circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera, in programma il prossimo 30 aprile.