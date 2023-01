MotoGP, Jorge Martin allontana la Ducati? "Aperto a tutto per il 2024"

ROMA - I motori della stagione 2023 di MotoGP sono pronti ad accendersi, ma c'è chi pensa già al prossimo anno. È il caso di Jorge Martin , il cui contratto con Pramac Racing è in scadenza al termine del campionato che sta per iniziare. Una situazione che impone allo spagnolo di pensare già al futuro, considerando che il treno Ducati ufficiale al momento è passsato, avendo perso la corsa a due con Enea Bastianini. E il madrileno non fa nulla per allontanare le voci: "Il mercato si muove, e quando c'è una possibilità tutti parlano. Sono aperto a tutto: sia a rimanere in Ducati che ad andare in un altro team ", ha infatti dichiarato il classe '98 dopo la presentazione della nuova Desmosedici GP23 , che guiderà con al fianco ancora Johann Zarco.

Obiettivi per il 2023

Il primo pensiero va comunque alla pista, dove Martin cerca riscatto dopo un 2022 tutto sommato negativo per quelle che sono le sue potenzialità: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione, saremo molto competitivi e penso che possiamo divertirci. L'anno scorso è stato un inferno, ma sto migliorando anche grazie alle esperienze negative. Penso che mi abbia aiutato a maturare come pilota. Penso molto di più alle cose e cerco di capire tutti i passi che stiamo facendo. Verso la fine della stagione mi sono sentito sempre meglio, e ora mi sento molto più preparato per quest'anno. Ho l'impressione che abbiamo tutte le carte in regola per lottare per tutto".