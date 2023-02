MotoGP Ducati, Tardozzi: "Potevamo vincere prima, Marquez era un problema in più"

ROMA - Francesco Bagnaia ha riportato la Ducati sul tetto del mondo nel 2022, andando a vincere il titolo di MotoGP . Un successo che nel team di Borgo Panigale aspettavano già da anni, come ha spiegato Davide Tardozzi . "È molto difficile vincere il titolo MotoGP perché il campionato è molto, molto competitivo, sia in termini di piloti che di costruttori. Penso che abbiamo dovuto aspettare un po' troppo a lungo perché abbiamo avuto la possibilità di vincere il titolo un paio di anni fa. Arrivare secondi quattro volte in cinque anni dimostra di essere tra i migliori in campo. Ma per vari motivi non ce l'abbiamo fatta", ha spiegato il direttore sportivo ai microfoni di Speedweek. Uno di questi "motivi", prima degli infortuni, era sicuramente Marc Marquez : "In un certo senso, era un muro . Perché Marquez è uno di quei pochi piloti che lasciano il segno. Solo quattro, cinque o sei piloti ci sono riusciti nei decenni da quando sono esistiti i campionati del mondo. Ecco perché era un problema in più per noi".

Il gioco di squadra

Tardozzi ha poi elogiato l'ottimo clima all'interno del team, soprattutto nell collaborazione con Luigi Dall'Igna e Paolo Ciabatti: “Gigi, che, come direttore generale, è il nostro superiore, lascia abbastanza spazio a me e Ciabatti quando si tratta delle nostre aree. Gigi è molto concentrato su ciò che sa fare meglio: la gestione tecnica e il farci lavorare nelle nostre aree. Il fatto di avere tre persone in ruoli diversi che parlano tra loro e si scambino le loro situazioni, abbia dato a Ducati Corse la capacità di gestire meglio le situazioni". Un lavoro che richiede anche un certo polso per non cedere a ogni richiesta dei piloti: "Capisco cosa pensa un pilota, ma non penso come un pilota. Non gli do tutto quello che chiede. Piuttosto, il mio compito è dargli tutto ciò di cui ha bisogno. Questa è una differenza. Il pilota continua a chiedere, io gli do ciò che è utile".

