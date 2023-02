Quartararo, paradosso Bagnaia: "Ci manca il corpo a corpo in pista"

ROMA - Da due anni si contendono il titolo mondiale, ma Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo non si sono ancora confrontati davvero sui circuiti di MotoGP. A sottolineare questo curioso fatto è stato il francese della Yamaha, che in un'intervista all'emittente statunitense NBC ha ricordato: "Non ho ancora avuto l'opportunità di battagliare con Pecco: quando ero davanti io, lui spesso è caduto, e allo stesso quando era lui a condurre, ero io a essere più indietro e a finire per terra. Ma il momento di confrontarci nel corpo a corpo arriverà". Infatti, l'unica occasione in cui i due hanno datto un po' di spettacolo è stato a Valencia, anche se non per le prime posizioni, con Quartararo che dopo un po' di bagarre ha preso il largo, con il titolo che poi è andato al piemontese.