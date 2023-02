MotoGP, Vinales non rimpiange Yamaha: "Non tornerei indietro"

ROMA - Dopo la burrascosa separazione da Yamaha , Maverick Vinales sembra aver trovato l'ambiente adatto in Aprilia , contribuendo all'ottimo 2022 della scuderia italiana con tre podi. Ora, specie dopo il rinnovo biennale, dallo spagnolo ci si attende un ulteriore passo avanti nella nuova stagione di MotoGP , ormai ai nastri di partenza. Interpellato dall'emittente spagnola Empordà, il pilota classe '95 ha dichiarato di non avere rimpianti per quanto riguarda l'addio alla casa giapponese, nonostante le parole di Fabio Quartararo , che poche settimane fa aveva detto che "da quando è andato via Vinales, la Yamaha è diventata meno competitiva".

Le ambizioni di Aprilia

“Non so cosa abbia detto Quartararo, perché sono anni che non provo la moto. Quanto a un ritorno in Yamaha, non tornerei indietro. Non lo dico per le persone, con le quali ho avuto un ottimo rapporto; ma ho deciso di cambiare musica“, ha dichiarato Vinales. Concentrazione massima su Aprilia, quindi, e sulla collaborazione con il connazionale Aleix Espargaro, per vivere un 2023 da protagonisti: “La cosa più importante è che entrambi lottiamo per fare diventare Aprilia campione del mondo, su questo siamo molto chiari. Dobbiamo continuare così, perché penso che nel team ci sia un’armonia esemplare“.