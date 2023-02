MotoGP, Razali avverte Aprilia: "Non voglio muri tra i due team"

ROMA - Il team RNF si prepara alla sua prima stagione come satellite di Aprilia, che per la prima volta nella sua storia schiererà quattro moto in MotoGP. Sul nuovo sodalizio con la casa di Noale è intervenuto anche Razlan Razali, numero uno di RNF: "Sono fiducioso che se i nostri piloti faranno bene, Aprilia darà loro il massimo supporto possibile - ha detto ai microfoni di "Crash.net" -. Perché in fin dei conti, se i nostri piloti faranno bene sono destinati ad entrare nel team ufficiale".