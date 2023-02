MotoGP Marquez, incubo ritiro per gli infortuni: “Ho visto l’inferno”

ROMA - "Sei mesi fa il ritiro era un'opzione concreta. Non riuscivo a sorridere nemmeno quando vincevo, a causa del dolore. Sono passato dall'essere al top, da una carriera che sembrava quella di un supereroe, a vedere l'inferno. Ora sto bene, non c'è dolore, vincere è di nuovo una festa". Così Marc Marquez, in un'intervista rilasciata al conduttore spagnolo Risto Mejide, ha raccontato l'incubo degli ultimi due anni, dall'infortunio all'omero: l'aver forzato un rientro anticipato in MotoGP ha dato il via a continui problemi al braccio, con l'ultimo intervento, quello risolutore, arrivato nel 2022. Il trauma, comunque, rimane molto importante, e infatti Marquez non lo ha ancora superato del tutto: "Ci sono molto vicino, ma lo supererò definitivamente quando tornerò a lottare per la vittoria ogni weekend". Non solo il problema al braccio, ma anche il fastidio della diplopia, altra condizione che lo ha tenuto fuori in diversi appuntamenti: "La lesione c'è. Se sbatto la testa può tornare".