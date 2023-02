MotoGP Ducati, Tardozzi: "Bagnaia è maturato, sa cosa fare e cosa no"

ROMA - A poche ore dalla discesa in pista nei test ufficiali di Sepang, Francesco Bagnaia si prepara a vivere un'altra stagione di MotoGP da protagonista assoluto. Il pilota piemontese arriva dal 2022 dove non solo ha vinto il titolo con Ducati, ma lo ha fatto dominando letteralmente, soprattutto nella seconda parte di stagione. Un cambio di marcia non casuale, ma frutto di una maturità ormai raggiunta, come ha sottolineato Davide Tardozzi ai microfoni di Speedweek: "Me ne sono reso conto nell'ultimo anno, soprattutto nel finale di stagione. All'inizio del 2022 ha commesso troppi errori, perché voleva troppo. Ormai ha capito che non funziona così, soprattutto in vista della nuova stagione, dove le gare saranno 42. Ha fiducia in sé stesso, è arrivato al punto in cui sa cosa può fare e cosa no. Per questo sono abbastanza rilassato per il 2023".