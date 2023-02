MotoGP, Quartararo e la frase che infiamma il duello con Bagnaia e Bastianini

ROMA - La nuova stagione di MotoGP sta per prendere ufficialmente il via: ancora poche ore, infatti, e in Malesia si terranno i primi test ufficiali. Sarà la prima occasione di rivedere in pista, l'uno di fianco all'altro, quelli che saranno i protagonisti per il titolo mondiale. E proprio in tal senso, Fabio Quartararo non perde tempo, lanciando subito le prime frecciatine al campione in carica Francesco Bagnaia, che in Ducati verrà affiancato da Enea Bastianini: "Enea sarà un osso duro, e sono curioso di vedere il rapporto che riuscirà ad instaurare con Pecco. L'anno scorso in due hanno vinto undici gare: questo fa di loro la squadra più forte, ma cosa succederà quando il tuo compagno è più veloce di te? Sarà una bella battaglia", ha dichiarato Quartararo nel virgolettato riportato da MOW.