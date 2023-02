MotoGP, Test Sepang: Bezzecchi e Ducati al comando del day-1, quinto Bagnaia

ROMA - Marco Bezzecchi è il più veloce nella prima giornata di test della MotoGP a Sepang, in vista della stagione 2023. Il pilota del team VR46, in sella alla Ducati, firma il crono di 1:58.470 precedendo l'Aprilia di Maverick Vinales e la Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Appena dietro una coppia di moto di Borgo Panigale, con Jorge Martin quarto e il campione in carica Pecco Bagnaia con il quinto tempo. Sesta piazza, invece, per l'altra Aprilia di Aleix Espargaro.