MotoGP Ducati, Bastianini studia da Bagnaia: "Pecco mi motiva"

ROMA - "Finalmente iniziamo e comincia la stagione. Saranno tre giorni importanti di test per entrare in sintonia con la squadra e conoscere la nuova moto, anche se non ci saranno stravolgimenti perché andava già molto bene. Sono carico, mi sono allenato bene e non vedo l'ora di cominciare". Enea Bastianini ha parlato così ai microfoni di Sky Sport da Sepang, dove la MotoGP sta effettuando i primi test della stagione 2023. Il pilota riminese, al suo primo anno in Ducati ufficiale, si è detto pronto ad affrontare la nuova avventura, a cominciare dalla tre giorni in Malesia.