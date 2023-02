MotoGP, Test Sepang: Martin comanda il day-2, quinto Bagnaia

ROMA - Jorge Martin è il più veloce nella seconda giornata di test della MotoGP a Sepang, in vista della stagione 2023. Lo spagnolo del team Pramac, in condizioni di bagnato, firma il crono di 1:58.736 e precede l'Aprilia di Miguel Oliveira, neo arrivato nella casa di Noale, e Pol Espargaro, unitosi al team GasGas. Quarto posto per la Yamaha di Fabio Quartararo, in crescita rispetto alla prima giornata sulla pista in Malesia, davanti alla Ducati del campione in carica Pecco Bagnaia.